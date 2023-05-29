Банги, 29 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Центрально-Африканской Республикой (ЦАР) по созданию российской военной базы в стране ещё не завершились. Об этом 29 мая сообщил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

Иван Шилов ИА REGNUM Центрально-Африканская Республика

«Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается», — сказал глава минобороны.

Биро добавил, что в России заявили о готовности поддержать армию ЦАР, чтобы помочь с решением проблем в сфере безопасности.

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону сообщил «Известиям», что республика нуждается в том, чтобы в ней создали российскую военную базу, на которой будет до 10 тысяч солдат. Также предполагается, что они при необходимости смогут действовать в других странах.

В апреле 2023 года президент Экономического и социального совета ЦАР Таинга Полоко отметил, что Россия, предоставляя военную помощь республике, помогает обеспечить устойчивый мир в регионе. До этого там на протяжении 30 лет были проблемы с безопасностью, которые мешали экономическому развитию ЦАР.