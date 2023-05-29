Киев, 29 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел останется под круглосуточным домашним арестом ещё на 60 суток. Об этом 29 мая сообщило издание «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел

«Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу», — сообщило издание в Telegram-канале.

Отмечается, что сторона защиты наместника лавры намерена подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, митрополита Павла суд в Киеве арестовал 1 апреля: его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру и поместили под домашний арест в селе Воронки (Киевская область). Настоятелю запретили приезжать в монастырь на богослужения. Священник плохо себя чувствовал, но его принудительно доставили в суд из больницы.

На аресте настоятеля Киево-Печерской лавры, из которой насильно выгоняют монахов канонической УПЦ, настаивала СБУ. Ему вменяют разжигание межрелигиозной розни и «оправдание российской агрессии».

Сам митрополит Павел назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём. По его словам, решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом.