Суд Киева оставил митрополита Павла под домашним арестом ещё на два месяца
Суд в Киеве оставил митрополита УПЦ Павла под домашним арестом ещё на два месяца
Киев, 29 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел останется под круглосуточным домашним арестом ещё на 60 суток. Об этом 29 мая сообщило издание «Страна. ua».
«Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу», — сообщило издание в Telegram-канале.
Отмечается, что сторона защиты наместника лавры намерена подавать апелляцию на решение суда.
Как сообщало ИА Регнум, митрополита Павла суд в Киеве арестовал 1 апреля: его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру и поместили под домашний арест в селе Воронки (Киевская область). Настоятелю запретили приезжать в монастырь на богослужения. Священник плохо себя чувствовал, но его принудительно доставили в суд из больницы.
На аресте настоятеля Киево-Печерской лавры, из которой насильно выгоняют монахов канонической УПЦ, настаивала СБУ. Ему вменяют разжигание межрелигиозной розни и «оправдание российской агрессии».
Сам митрополит Павел назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём. По его словам, решение киевского суда о его домашнем аресте является политическим заказом.