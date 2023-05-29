* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 29 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло Greenpeace* в перечень нежелательных неправительственных организаций. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник, 29 мая.

Александр Гальперин/РИА Новости Министерство юстиции России

Основанием для такого решения стали попытки организации вмешаться во внутренние дела страны, работа с иноагентами и пропаганда, направленная против России.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International* (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды)», — говорится в официальном сообщении Минюста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что деятельность Greenpeace* в России признали нежелательной. В соответствующем заявлении Генпрокуратура подчеркнула, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, так как наряду с природоохранной деятельностью Greenpeace* предпринимает активные попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Greenpeace* создали как международную экологическую организацию в 1971 году в Канаде. В СССР её отделение появилось в 1989 году, в современной России — в 1992 году. В состав Greenpeace* входят 26 независимых национальных и региональных организаций с представительством в 55 странах с главным офисом в Амстердаме.