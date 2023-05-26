Москва, 29 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) имитировали расстрел киевского журналиста и литератора Яна Таксюра и российских военнопленных. Об этом публицист рассказал 29 мая в эфире телеканала «Россия-24».

Кадр из видео «Освобожденный из плена Ян Таксюр» Ян Таксюр

«По дороге, пока везли меня в СИЗО ещё с 11 российскими военнопленными с завязанными глазами, со связанными руками, нам сказали в какой-то момент: «Сейчас мы вас привезём, поставим и распишем вас», ― сказал писатель.

Он признался, что уже считал, что его жизнь сейчас закончится. Однако сотрудники СБУ просто так «пошутили», ведь никакого приговора ещё суд не вынес.

Кроме того, при аресте сотрудники спецслужб обещали Таксюру устроить пытки его жене, если с их точки зрения он будет вести себя неправильно. Сам же арест и обыск, как подчеркнул журналист, проходил с нарушениями: без присутствия следователя и понятых. Кроме того, его близким не сообщали о его местонахождении, пока он был в тюрьме СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинский писатель и журналист Ян Таксюр 25 мая прибыл в Россию. По информации Союза православных журналистов, писателя обменяли после вынесения ему на Украине обвинительного приговора. Шевченковский суд в Киеве 24 мая приговорил его к 12 годам заключения с конфискацией половины имущества — по обвинению в подрывной работе против Украины.

Таксюр сидел в украинской тюрьме и освободился в 2022 году. На Украине его преследовали за православную веру, за то, что он был прихожанином храмов УПЦ Московского патриархата, за критику политики Киева и симпатию к России. Киевские спецслужбы обвинили его в госизмене.

Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.

После передачи Таксюра России украинская певица и дочь писателя Марико Трандафилова покинула Украину. Сейчас женщина находится в Европе и надеется, что в ближайшее время у неё получится встретиться с отцом.