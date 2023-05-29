Москва, 29 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. Указ об этом 29 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«В целях совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации постановляю: образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации», — говорится в документе.

Также глава государства возложил президиум коллегии этой комиссии полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, которые отнесены к её ведению.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Военно-промышленный комплекс существенно нарастил производство для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине почти по всем позициям и продолжит его наращивать. Он уточнил, что правительство значительно увеличило финансирование заявок гособоронзаказа.

В марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВПК в России «раскочегарился» и развивается с учётом потребностей СВО. По его словам, большая часть оборонных предприятий перешла на трёхсменный режим работы и производит современное вооружение.