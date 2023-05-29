Краснодар, 29 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В Краснодаре мужчина ударил школьника, разбил ему нос и выбил зубы, не поверив, что он живёт в этом доме. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Лифт

Сам инцидент произошел 22 мая в доме на улице Восточно-Кругликовской. Утром 15-летний школьник вошёл в лифт, где повстречал незнакомого ранее мужчину. Он поинтересовался у мальчика, что он тут делает, и, когда подросток сообщил, что живёт, набросился на него с кулаками. В итоге мужчина разбил школьнику нос, губы, сломал два зуба и телефон. На видео, позднее появившемся в соцсетях, видно, что из кабины лифта юноша буквально выполз в разорванной одежде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3809493" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. По окончании разбирательства будет принято законное решение. Оценивается степень причинённого вреда здоровью пострадавшему», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нижегородской области 11 мая мужчина избил подростка, носившего георгиевскую ленту. Злоумышленник подошёл к парню, грубо потребовал снять её, а после отказа применил силу.