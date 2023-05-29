Москва, 29 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты зафиксировало снижение в России числа женщин фертильного (детородного) возраста. Об этом 29 мая сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка

Согласно представленным ей данным, в стране на 1 января 2022 года было 34 млн женщин фертильного возраста, к которому относят лиц с 15 до 49 лет. К началу 2031 года, по прогнозу, их будет менее 32,6 млн.

«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30–39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений», — сказала Баталова.

По прогнозу Минтруда, численность этой группы к 2030 году сократится на 33,8%, или с 12 млн до 7,9 млн. На нее приходится 48% рождений.

При этом ожидается, что к 2030 году группа женщин в возрасте 20–29 лет вырастет на 9,7%, или с 7,2 млн до 7,9 млн. На эту категорию приходится 44% рождений.

Как сообщало ИА Регнум, в ООН ранее прогнозировали, что численность населения России к концу XXI века сократится с нынешних 146 млн до 117 млн человек.

Кроме того, в 2022 году в России снизилось число работающих граждан в возрасте до 35 лет — с 22,8 млн до 21,5 млн. Этот показатель сопоставим с 2020 годом, когда в период пандемии работающей молодёжи стало меньше на 1,34 млн человек.