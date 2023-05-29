Москва, 29 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали певицу Славу (Анастасию Сланевскую). Медики подозревают у неё воспаление лёгких. Эту информацию подтвердил директор артистки Николай Макаров.

Максим Блинов/РИА Новости Певица Слава

Он добавил, что певица чувствует себя не так плохо, как сообщает ряд источников. По словам Макарова, Славе стало плохо, у неё поднялась температура. Однако пока окончательного диагноза врачи не поставили.

«Она в сознании. Состояние нормальное», ― указал директор артистки.

В беседе с «Известиями» он предположил, что певица могла простыть. Сейчас врачи продолжают обследование.

Как сообщало ИА Регнум, ранее знакомый с ситуацией источник заявил, что певицу Анастасию Сланевскую экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы. По его словам, у исполнительницы температура, тошнота, рвота и сильный кашель.

Дочь Славы Александра Морозова рассказала в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что приболела вся семья. Про госпитализацию матери девушка не сообщила.