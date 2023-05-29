Рим, 29 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) тайно ведут подготовку «гарантий безопасности» для Украины на случай завершения конфликта. Об этом 29 мая написала итальянская газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил требования, сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга», — отмечается в статье.

По мнению авторов материала, одной из таких политических гарантий украинским властям может стать возможность начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Отмечается, что, по мнению обозревателей, американская сторона хочет скорейшего завершения конфликта, так как он может стать препятствием для действующего президента США Джо Байдена, ведь последнему придётся участвовать в выборах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в ноябре 2024 года.

Также указывается, что нынешние власти Франции, Германии и Италии не уверены в том, насколько долго их будут поддерживать избиратели на фоне их взаимодействия с Украиной, так как у них заканчиваются политические, финансовые и военные ресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк 27 мая назвал условия для мирных переговоров с Россией. В их числе оказались вывод Вооружённых сил России с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», создание демилитаризованной зоны.

Также руководство киевского режима выступило за сокращение числа российских ракет большой дальности, проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России, оформление «репарационных выплат». В России эти требования назвали неадекватными.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что для Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией, и делать это необходимо сейчас. Особое внимание он обратил на то, что договорённости должны быть достигнуты »без предварительных условий». Белорусский лидер выразил уверенность, что это понимают и на Украине.