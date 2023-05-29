Москва, 29 мая, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В четырёх новых регионах России будут оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Интегрироваться в систему мер поддержки, которая предусмотрена для малого бизнеса, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области должны до 2030 года. Об этом заявил 29 мая глава Минэкономики Максим Решетников.

Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости Максим Решетников

«Отдельная задача на горизонте до 2030 года — интегрировать новые регионы в реализацию мер поддержки МСП. Довести показатель охвата предпринимателей мерами поддержки до уровня не ниже среднероссийского», — отметил министр в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

По словам Решетникова, выполнение задачи по интеграции новых субъектов в общероссийскую систему поддержки МСП начнётся уже в июне 2023 года с запуском программы льготного кредитования с повышенным гарантийным покрытием. Уже известно, что кредиты для малого бизнеса будут предусмотрены под 10% сроком до трех лет. В программе поддержки также планы по внедрению льготного лизинга.

В мае 2023 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о подписании региональных программ социально-экономического развития новых регионов России. Реализация этих программ направлена на интеграцию этих субъектов в правовое, экономическое, культурное и образовательное пространство России к 2030 году. Также эти программы направлены на повышение уровня жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей к этому сроку.

По словам вице-премьера, мероприятия программ синхронизированы с федеральным документом и направлены на поддержку и развитие социальной сферы и экономики, а также на строительство и восстановление дорог, коммунальной инфраструктуры, жилья, объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Как ранее заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе, российские власти будут последовательно добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах России вернулась в нормальное русло.