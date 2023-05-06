Варшава, 29 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В национальный санкционный список Польши внесли имена 365 граждан Белоруссии. Об этом 29 мая сообщили в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что такое решение приняли министерство внутренних дел и правительство страны. Пребывание этих граждан на территории Польши теперь нежелательно.

«Этим лицам также будет запрещён въезд в Шенгенскую зону. Их денежные средства и экономические ресурсы заморожены», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство также решило заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 субъектов хозяйствования и 16 лиц, которые в основном связаны с российским капиталом.

В МВД пояснили, что такое решение принято в связи с сохранением в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута.

Как сообщало ИА Регнум, Андрея Почобута задержали 25 марта 2021 года. Вместе с ним задержали и других активистов Союза поляков. В августе 2022 года журналисту предъявили новое обвинение. Его заподозрили в призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Эта статья предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее ему предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни.

Власти Польши потребовали вернуть Почобута. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов это сделать в обмен на передачу разыскиваемых Белоруссией и предположительно находящихся в Польше белорусских оппозиционеров.