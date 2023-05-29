Упавшая ракета ЗРК Patriot едва не уничтожила маршрутку в Киеве
«РВ»: американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве
Киев, 29 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Ракета американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, стоящего на вооружении Украины, едва не уничтожила киевское маршрутное такси. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На кадрах видно, как горящая ракета падает прямо на оживлённую проезжую часть между несколькими автомобилями, чуть не уничтожив маршрутное такси. Один из автомобилей, продолжая движение, по инерции подталкивает обломки вперёд. Движение на дороге при этом не останавливается. Данные о возможных пострадавших отсутствуют.
Ранее ИА Регнум приводило сообщение «Военкоров Русской Весны» об уничтожении российскими войсками ЗРК Patriot, расположенных в Киеве. В ходе массированной воздушной атаки по Киеву российская авиация в том числе ударила и по позициям Patriot в аэропорту Жуляны. По информации Telegram-канала, около 12 прилётов зафиксировали в общей сложности по объектам ВСУ в Киеве. В Минобороны России официально на данный момент не сообщали об ударах по военным объектам на территории Украины.