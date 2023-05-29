Москва, 29 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Применяемый на Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot не может одновременно перехватить более восьми целей, поэтому сообщения Киева об отражении атаки десятка российских ракет не соответствуют истине. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская авиация наносит удары по Киеву при помощи баллистических и гиперзвуковых ракет. Российские силы смогли поразить американский ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны. При этом Киев со своей стороны сообщает, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) удалось сбить все российские ракеты.

«Теоретически по баллистическим и гиперзвуковым ракетам может работать только комплекс Patriot, но он может поражать не более 8 целей одновременно. Если атака, например, предпринимается по 10 ракетам, то 2 ракеты смогут достигнуть цели, даже если Patriot работает на 100%. Поэтому сообщения, что все ракеты сбиты, — это красивая сказка киевского режима, которую он рассказывает своим гражданам уже более года», — отмечает Кнутов.

По словам военного эксперта, у ВСУ нет такой системы ПВО, которая бы смогла справиться с атакой российских гиперзвуковых ракет. Кроме того, Кнутов обратил внимание на информацию о задымлении на Украине в областях, где должны базироваться американские ЗРК. На его взгляд, такие сообщения подтверждают, что комплекс Patriot не справляется со своей задачей.

Также эксперт объяснил, почему российским военным понадобилось именно в дневное время применять ракеты для атаки. По его мнению, это вызвано оперативностью обстановки.

«Многое зависит от военной обстановки, которая складывается. Возможно, противник подготовил в течение суток или ночи какие-то важные грузы, которые бы привели к эскалации ситуации. Мы получили оперативную информацию об этом, и, чтобы не допустить реализации, наносятся предупреждающие удары именно днём», — считает Кнутов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая в Киеве прогремели мощные взрывы. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах города. Также воздушная тревога, помимо Киева, была объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.