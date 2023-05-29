Москва, 29 мая, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 197-ФЗ, который регулирует порядок размещения стационарных камер видео — и фотофиксации на дорогах. Документ 29 мая разметили на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года. По ним, камеры наблюдения разрешено устанавливать на участках дорог, где для общественного транспорта выделили отдельную полосу, в аварийно-опасных местах, на перекрёстках, в местах, где за год произошло четыре и более ДТП.

Кроме того, законе разрешает устанавливать камеры наблюдения на участках, где проводят дорожные работы, затрудняющие движение, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена стоянка или остановка транспорта и там, где определит ГИБДД.

Данные об установленных камерах наблюдения необходимо выкладывать в открытый доступ в Интернет. Также об оборудовании необходимо предупреждать специальным дорожным знаком, который должен быть на расстоянии не менее 150 — 300 метров. Если камера установлена не в соответствии с требованиями, то нарушения, которые она фиксирует, не должны предусматривать административную ответственность для водителя.

Ранее правила установки камер наблюдения на дорогах определяли на основании ведомственных актов и положений.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года блок автобизнеса в банке «Открытие» провёл опрос в регионах о том, как жители относятся к установке на дорогах видеокамер, фиксирующих нарушения: 56% респондентов назвали это справедливым, а 44% заявили, что так зарабатывают на водителях.

Кроме того, 58% опрошенных сказали, что такие камеры помогают снизить количество аварий, 42% не заметили такого эффекта. Больше всего сторонников дорожных камер наблюдения оказалось на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.