Москва, 29 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Певицу Анастасию Сланевскую, выступающую под сценическим псевдонимом Слава, экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом 29 мая рассказал знакомый с ситуацией источник.

Mikhail Popov Анастасия Сланевская

«Славе стало совсем плохо. У неё высокая температура, тошнота, рвота. Плюс ко всему сильно мучает кашель», — привело его слова издание StarHit.

Отмечается, что медики подозревают у артистки воспаление лёгких. Также указывается, что после появления внука певица, которая до этого очень много работала, взяла небольшой перерыв, чтобы проводить с ним больше времени.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая советского и российского режиссёра Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Режиссёра госпитализировали с инсультом и сначала поместили в реанимацию Одинцовской областной больницы, однако затем перевели в другую больницу в Москве. У 88-летнего Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Его состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом.