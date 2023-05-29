Тбилиси, 29 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. За Грузию в случае вооруженного конфликта с Россией никто воевать не будет, как и за Украину. Об этом 29 мая заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него», — заявил спикер парламента, объясняя, почему Тбилиси не планирует присоединяться к антироссийским санкциям.

Шалва Папуашвили добавил, что максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме 24 мая заявил, что если страна присоединится к экономическим санкциям против России, то это нанесёт урон национальным интересам и разрушит грузинскую экономику. По его словам, товарооборот между двумя странами за год составил около 1 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. МИД Грузии положительно оценил эти решения. Однако западные политики и президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергли критике. Решение России об отмене визового режима для граждан Грузии и снятие запрета на авиасообщение с республикой она назвала неприемлемыми и обвинила Москву в провокациях.