Москва, 29 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Актёра Глеба Нейжмак-Иорданского признали виновным по делу об избиении бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Об этом 29 мая сообщили в прокуратуре Москвы.

Пресс-служба Дорогомиловского суда/ТАСС Подсудимый Глеб Нейжмак-Иорданский

«Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, суд также удовлетворил иск жены потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей.

По данным следствия, преступление 33-летний артист совершил в ноябре 2021 года. Около подъезда одного из жилых домов по улице Генерала Ермолова Нейжмак-Иорданский беспричинно, из хулиганских побуждений нанёс Тропко множественные удары руками и ногами по телу, причинив тяжкий вред здоровью. Экс-заместитель министра получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Москве избили бывшего депутата и члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В ночь на 26 апреля у экс-депутата Народного собрания Республики Дагестан 54-летнего Ахмеда Гамзаева произошла перепалка с одним из посетителей ресторана. Конфликт перерос в драку. В результате мужчина сломал челюсть бывшему парламентарию. Полиция начала розыск злоумышленника, его зафиксировала камера видеонаблюдения в ресторане.

В мае в Калининграде отменили приговор бизнесмену Владимиру Соловьёву, осужденному за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году. По решению суда первой инстанции предпринимателя приговорили к одному году и пяти месяцам исправительных работ по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Драка между Прилучным и Соловьёвым произошла в ноябре 2020 года, после нее актёра доставили в Москву с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы.