Лондон, 29 мая, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Аргентинец Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом 29 мая сообщила пресс-служба английской команды.

Владимир Песня/РИА Новости Маурисио Почеттино

Уточняется, что соглашение с 51-летним аргентинским специалистом заключено на два года с возможностью продления его ещё на один год. До этого исполняющим обязанности главного тренера «Челси» был Фрэнк Лэмпард. В тренерский штаб Почеттино вошли Хесус Перес, Мигель д’Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино.

«Опыт Почеттино, его высокие стандарты, лидерские качества и характер послужат на благо прогресса «Челси». Он тренер-победитель, работавший на самом высоком уровне, в разных лигах и странах», — говорится в заявлении.

Аргентинец уже работал с командами из английской Премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Также он занимался тренерской работой в испанском клубе «Эспаньол» и в команде «Пари Сен-Жермен», которая под его руководством стала победительницей чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции. Почеттино покинул парижский клуб в июле 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая футболисты клуба «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом победили «Челси» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Домашняя для манчестерской команды встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.