Москва, 29 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Удар ВКС России по авиабазе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области, где базируются самолеты — носители британских ракет Storm Shadow, мог случайно навести министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 29 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm

Так, Резников на днях обнародовал открытку с изображением фронтового бомбардировщика Су-24 с британской крылатой ракетой Storm Shadow. При этом на снимке можно было заметить эмблему 7-й бригады тактической авиации ВСУ, которая базируется в Староконстанинове в Хмельницкой области.

По авиабазе российские военные нанесли мощнейший удар, повредивший пять летательных аппаратов и военные хранилища, указывается в материале.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что удар был нанесён по военному аэродрому Староконстантинов. По его словам, есть «некоторые повреждения». Их масштаб он раскрывать не стал.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 29 мая, что российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Он подчеркнул, что все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Как сообщало 29 мая ИА Регнум, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow. Также российская ПВО перехватила 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбила 14 украинских беспилотников. Их удалось сбить в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области.

Украинские военные 28 мая обстреляли населённый пункт Юрьевка в ДНР ракетами Storm Shadow. По населённому пункту ВСУ выпустили две авиационные ракеты. До этого вечером 26 мая 2023 года киевские боевики бомбили район «Азовстали» в Мариуполе. ВСУ также выпустили две ракеты Storm Shadow.