Москва, 29 мая, 2023, 16:16 — ИА Регнум. За последние пять лет Якутия значительно улучшила демографическую ситуацию, сообщил глава республики Айсен Николаев 29 мая на встрече с Владимиром Путиным. Президент РФ похвалил главу региона за успехи в этой области, передаёт пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Узнав о том, что положительный эффект в существенном улучшении демографических показателей дали постоянно обновляемые меры разносторонней поддержки семей, материнства и детства, глава государства подчеркнул: «Надо сохранить, конечно, все эти инструменты поддержки, чтобы обеспечить дальнейший естественный прирост населения и увеличение численности постоянного населения. И тот, и другой показатели — это интегрированный показатель всей вашей работы в сфере экономики, конечно, и социальной политики».

Если в 2016 году средняя продолжительность жизни в регионе составляла 70,84 года, и это было 44-е место в общенациональном рейтинге, то сегодня республика стала лидером среди дальневосточных регионов. По итогам 2022 года показатель ожидаемой продолжительности жизни в республике впервые превысил среднероссийский (72,6 года) и составил 72,9 года. Более того, занимая седьмое место в общероссийском рейтинге регионов по рождаемости и первое — на Дальнем Востоке, Якутия справилась с главной миграционной проблемой — численность населения пошла в рост.

В юбилейный для Якутии год, объявленный Годом матери, главой республики был учреждён капитал «Дети столетия». С 2023 года он продлён еще на пять лет. С учётом индексации в этом году размер выплаты составляет 105 тысяч рублей, а треть из этой суммы родители могут сразу же потратить на неотложные нужды семьи в связи с рождением ребёнка. По оценке Айсена Николаева, демографические достижения республики за последние годы — это результат той политики, которую проводит президент РФ по поддержке Дальнего Востока.

«Когда я возглавил республику, в мае 2018 года, у нас жило порядка 960 тысяч человек. Сегодня нас уже 996 тысяч по началу этого года, и мы очень ожидаем, что в этом году, наверное, всё-таки миллионного жителя достигнем. Это хороший показатель. У нас всегда была естественная, хорошая динамика по рождаемости. Вместе с тем у нас люди всё-таки больше уезжали. Мы росли, но росли не так сильно: по две, по три тысячи. А вот в последние годы мы растём по 10 тысяч, по 12 тысяч. Конечно, ковид нас немножко притормозил, но мы всё равно растём», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА Регнум, особенно трепетно Якутия относится к многодетным семьям. Если в 2020 году в Якутии было 31 562 многодетные семьи, в 2021 году — 32 899, то на 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 34 230 многодетных семей, в которых воспитывается 118 778 детей. Летом 2022 года знак «Высшая благодарность матери» от главы Якутии Айсена Николаева получили Елена, Пётр, Татьяна Новиковы и Туйаара Устинова. Они родили и воспитали 10–11 детей. Все три семьи живут в селе Эмиссы Амгинского района Якутии.

Знак отличия «Гражданская доблесть» получили жительница села Тенкя Сунтарского района республики Айталина Максимова, которая родила и воспитывает 14 детей, и Тамара Петрова из села Дикимдя Горного района, которая растит восемь приёмных детей.