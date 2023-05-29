Москва, 29 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Телеведущий Леонид Якубович обратился ко всем покинувшим Россию коллегам и описал, что такое патриотизм. В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи 29 мая он подчеркнул, что это чувство воспитывается с самого детства.

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«Ощущение, что я — это и есть часть Родины, это и есть патриотизм», — сказал Якубович.

Он заявил, что можно поменять всё, что угодно, начиная с места жительства и заканчивая именем, но никогда нельзя поменять Отечество, сколько бы ни находиться вне его территориально. Якубович твёрдо убежден, что можно прожить за границей очень долго, но всё равно в любой момент наткнуться на мнение о том, что ты там чужой.

«И как бы я ни относился, нравится, не нравится, но если кто-то за границей будет вякать про мою страну, я очень сильно насуплю брови, очень сильно», — сказал он.

Ранее о том, что такое патриотизм, также высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это желание жить в своей стране, любить свою семью, рожать детей и работать на любимой работе. Говоря о критике чего-либо в государстве, он отметил, что она должна быть конструктивной, и призвал не молчать и говорить, если человек заметил что-то плохое, но при этом гордиться, если увидел хорошее.