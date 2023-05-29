Москва, 29 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Женщина-трансгендер из Казахстана устроила в День пограничника скандал в одном из баров Москвы. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Алексей Никольский/РИА Новости Полиция

По информации источника, 44-летняя гражданка Казахстана Элис Фемина пришла в бар у станции метро «Новослободская» и, употребив серьёзное количество спиртного, начала скандалить и скандировать лозунги против СВО, после чего сотрудники заведения вызвали полицейских.

«Прибывшие сотрудники успокоили раздухарившуюся даму и выяснили, что ещё год назад она была мужчиной — Ильёй Науменко», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отношении указанного лица было составлено несколько протоколов об административных нарушениях, включая хулиганство и дискредитацию ВС России, и сейчас с ним работают полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля полиция задержала в американском штате Колорадо женщину-трансгендера, которая планировала устроить стрельбу в школе. В доме задержанного лица полицейские нашли и изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Кроме того, был обнаружен план школы в Колорадо-Спрингс, в которой обучался подозреваемый.