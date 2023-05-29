Брюссель, 29 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) после анализа соглашений и контрактов с Росатомом по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии напомнила Будапешту, что нужно соблюдать антироссийские санкции. Об этом 29 мая сообщил РИА Новости представитель ЕК.

Вова Жабриков/URA. RU/ТАСС АЭС «Пакш»

По его словам, Еврокомиссия также указала Венгрии на то, что сотрудничество с Россией сфере энергетики не соответствует объявленной Брюсселем цели сократить зависимость от Москвы.

«Продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках «Пакш-2» не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников», — отметил представитель ЕК в беседе с журналистами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что чиновники Евросоюза одобрили изменения контрактов на строительство «Пакш-2», в ЕК дали зелёный свет на продолжение проекта. Он также подчеркнул, что строительство новой АЭС крайне важно для республики и будет гарантией её энергобезопасности.

Ранее в ЕС заявили, что антироссийские санкции не коснутся атомной энергетики, чтобы разрыв отношений с Россией в этой отрасли не подорвал ядерную безопасность в Европе.

В Венгрии с 1974 года работает единственная в стране АЭС «Пакш». В 2014 году Будапешт и Москва согласовали строительство новой станции. В 2022 году под неё начали разрабатывать котлован. Росатом планирует приступить к своей части работ в 2024 году.