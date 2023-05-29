Астана, 29 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл содержание записки российского лидера Владимира Путина, которую он передал коллеге Касым-Жомарту Токаеву во время встречи руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как 29 мая сообщил РИА Новости Желдибай, речь в ней шла о взаимодействии стран по грузоперевозкам.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — пояснил представитель Казахстана.

В момент получения записки Токаев кивнул в ответ Путину, после чего уже сам написал ещё одну записку, которую передал казахстанской делегации. Токаев, добавил пресс-секретарь, передал с посланием поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

Ранее Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума рассказал о феномене России и Белоруссии. По его словам, эти страны достигли такого высокого уровня интеграции между собой, что даже имеют одно ядерное оружие на двоих. Токаев акцентировал, что и в целом объединение по формуле «Две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим и другими устройствами, а также единым союзным правительством с единым парламентом является уникальным.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Путина, Токаева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президентов Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича состоялось 25 мая в Большом Кремлёвском дворце. Участники подписали 13 документов и приняли изменения в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года об оказании финансовой поддержки в совместных промышленных проектах.