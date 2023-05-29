Пермь, 29 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Пермском крае проводят расследование гибели семимесячного ребёнка от ожогов. Коляска с ребёнком загорелась из-за поджога одеяла, сообщил 29 мая Следственный комитет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мать с ребенком в коляске

Инцидент произошёл в селе Култаево. Установлено, что 28 мая 2023 года в одном из населенных пунктов Пермского района семимесячный ребенок находился дома вместе с трёхлетним братом и матерью. Мальчик поджег одеяло, на котором находился семимесячный ребёнок. Он скончался от полученных травм на следующий день.

Ход проведения процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя следственного управления пермского СК Дениса Головкина.

Как сообщало ИА Регнум, в Балашове в Саратовской области 28 мая восьмилетний мальчик упал с крыши гаража и погиб, ударившись головой о плиты. Ребёнок пытался перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой, оступился и упал между бетонных плит. СК начал проверку.