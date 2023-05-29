Анкара, 29 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Страны Запада уже почти полтора года оказывают давление на Турцию, требуя ввести санкции против России. Об этом 29 мая заявил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Разве на нас не давили другие страны? Конечно, оказывали давление. <…> Уже полтора года западные страны на нас оказывают немыслимое давление, приходят и требуют ввести санкции, спрашивают, зачем мы сотрудничаем с РФ и так далее», — цитирует Калына телеканал AHaber.

При этом, как отметил представитель турецкого президента, власти страны не стали вводить санкций против России и напомнил о прошедшей церемонии доставки первого топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Калын еще летом 2022 года заявил, что санкции против России в первую очередь ударят по самой Турции и в вопросе антироссийских ограничений Анкара будет исходить из своей экономической выгоды. В мае 2023 года официальный представитель президента Турции еще раз подтвердил, что принятые западными странами ограничительные меры в отношении Москвы были неэффективными.

Президент России Владимир Путин весной 2023 года заявил, что санкции США и Запада сыграли для развития страны положительную роль: экономика сумела преодолеть возникшие поначалу трудности, а страна встала на путь дальнейшей суверенизации. На днях президент в ходе встречи с членами организации «Деловая Россия» отметил, что хорошие экономические показатели страны в условиях санкций удивляют даже его.