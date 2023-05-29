Горловка, ДНР, 29 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. При обстреле украинскими военными Горловки в ДНР погиб мирный житель. Об этом 29 мая сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Горловка

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины по улице Блюхера, 59, погиб мирный горловчанин Б. Д., 1992 года рождения», — написал он.

Приходько прикрепил к своему сообщению фотографию, на которой видно, что тело погибшего из-за обстрела ВСУ лежит среди обломков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела украинскими войсками промышленного предприятия в Шебекино пострадали четыре мирных жителя. Он уточнил, что под обстрел ВСУ попали два промышленных предприятия города и в одном из них при попадании снаряда произошло возгорание производственного корпуса с лакокрасочными жидкостями.

До этого Гладков заявил, что присоединение Харькова к территории Белгородской области позволит решить проблему обстрелов региона со стороны ВСУ.