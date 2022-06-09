Краснодар, 29 мая, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Краснодаре теперь нельзя будет использовать иностранные языки для оформления вывесок. Такое решение приняли депутаты городской думы на 57-м заседании. Об этом 29 мая сообщил мэр столицы Краснодарского края Евгений Наумов.

Виталий Тимкив/ТАСС Краснодар

Уточняется, что изменения внесли в решение городской думы Краснодара от 22 августа 2013 года «Об утверждении правил благоустройства территории Краснодара». За запрет на использование иностранных языков на вывесках, коммерческих объектах депутаты проголосовали единогласно.

«Гордума утвердила изменения в правилах благоустройства Краснодара. Для города это действительно знаковое событие, объём изменений серьёзный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков», ― написал Наумов в Telegram-канале.

Мэр добавил, что правила благоустройства актуализировали с учётом пожеланий жителей, озвученных во время публичных слушаний. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в декабре 2022 года приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором говорится о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, у которых нет общеупотребительных замен в русском языке. Это касается случаев использования русского языка как государственного.

По данным опроса ФОМ, проведённого в январе 2023 года, большинство россиян (65%) одобряет идею законодательного запрета для чиновников использовать в выступлениях иноязычные заимствования, если им есть полноценная замена в русском языке. Не поддерживают идею такого запрета 18% сограждан, ещё 17% опрошенных затрудняются определиться с ответом. При этом большая часть респондентов сообщила, что в целом отрицательно относится к чужеродным заимствованиям. Но около 28% сказали, что русский язык, напротив, обогащается за счёт таких слов.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о защите русского языка, чтобы ограничить «импорт» англицизмов. Согласно изменениям, уличные вывески и реклама должны быть только на русском языке. Кроме того, государственные СМИ обязаны заменять иностранные термины русскими аналогами.