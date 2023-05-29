В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных российских регионах
Советник главы ДНР Кимаковский призвал создавать тероборону в приграничных регионах России
Донецк, 29 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В расположенных на границе с Украиной регионах России необходимо создавать подразделения территориальной обороны, выдавая её участникам в заявительном порядке оружие. Такое мнение 29 мая высказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
Советник врио главы ДНР отметил, что из-за большой протяжённости полностью перекрыть российско-украинскую границу очень трудно, однако по опыту региона в этом вопросе может помочь территориальная оборона, основой которой могут быть отставные военные и сотрудники МВД и Росгвардии.
Также Кимаковский указал, что в вопросе о выдаче оружия на фоне сложившейся ситуации нужно внести поправки в действующее законодательство для предоставления его участникам теробороны в заявительном порядке по примеру ДНР.
Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тысяч человек. Он добавил, что в данный момент рассматриваются соответствующие законодательству варианты для их вооружения. Гладков уточнил, что отряды теробороны тренируются в регионе с ноября 2022 года и уже стали боеспособными единицами.
Утром 23 мая Гладков заявил, что жители девяти населённых пунктов были временно «отселены» и им не рекомендовано пока возвращаться в свои дома.
Позднее в этот же день Минобороны России сообщило, что украинские диверсанты в Белгородской области были заблокированы и разгромлены. Остатки террористов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», в ходе которой было уничтожено свыше 70 боевиков.