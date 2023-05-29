Анкара, 29 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. После переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции доллар и евро начали торги с небольшим ростом, индекс Стамбульской фондовой биржи растёт на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов, открывшихся 29 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

Доллар вырос на 0,19% и торгуется в районе 19,96 лиры за единицу американской валюты. На пиках его стоимость достигала 20,34 лиры. 26 мая на момент закрытия торгов доллар стоил 19,92 лиры.

Евро 29 мая прибавил 0,9% и стоит 21,61 лиры. Предыдущие торги зафиксировали стоимость 21,37 лиры за евро. На пиках евро торговался по 21,71 лиры. Стоит отметить, что на данный момент резкого падения турецкой валюты не отмечается.

Индекс Стамбульской биржи BIST100 прибавляет 3,45% (4580 пунктов). Пик в 2023 году был зафиксирован 2 января (5561 пункт), и с того времени индекс был немного волатилен, но постепенно снижался. После старта в Турции предвыборной агитации падение индекса стало заметно.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Турции прошёл второй тур президентских выборов. В нём приняли участие Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал около 49,5% голосов, Кылычдароглу — 44,88%.

По результатам подсчёта 99,80% голосов второго тура, Эрдоган набрал 52,14%, обойдя своего соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%. Он набрал 47,86%. Оставшиеся бюллетени тех, кто голосовал за границей, на результат уже не повлияют.