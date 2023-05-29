Москва, 29 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили об ударе российских войск по ангару с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны Украины в районе Берислава в Херсонской области. Об этом на ежедневном брифинге 29 мая заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия российских группировок войск также за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и военную технику в 124-х районах. На херсонском направлении в течение суток ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, три пикапа, гаубицу Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее Конашенков также заявил о поражении Вооружёнными силами России командно-наблюдательного пункта подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. Представитель Минобороны уточнил, что объект уничтожили около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.