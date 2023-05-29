Москва, 29 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Москве скончался всемирно известный инженер-гидротехник, который участвовал в создании крупнейших ГЭС в СНГ, Египте и других странах. Алексею Мариупольскому было 99 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Ветеран Алексей Мариупольский

Известный инженер-гидротехник и ветеран ВОВ Алексей Мариупольский скончался 27 мая в своей квартире в Огородном проезде на северо-востоке столицы.

«В квартире по адресу Огородный проезд в Бутырском районе Северо-восточного административного округа скончался 99-летний мужчина. В последнее время он тяжело болел», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Леонтьевич Мариупольский родился 7 марта 1924 года. Окончив 8 классов, в 1941 году он направился на фронт, там он занимался возведением оборонительных сооружений. Позже он стал помощником пулемётчика, а в 1943 году пополнил ряды воздушно-десантной стрелковой дивизии. Мариупольский стал командиром взвода автоматчиков. В составе дивизии он участвовал в боях на Юго-Западном, Воронежском и Степном фронтах. Алексей Леонтьевич трижды был ранен, последнее ранение оказалось тяжелым, он полгода провёл в госпитале, после чего был комиссован из армии. Алексей Леонтьевич был удостоен орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также звания «Ветеран труда» и других наград.

После войны он получил образование в МГТУ имени Н. Э. Баумана и Институте водных проблем и стал известным инженером. Алексей Мариупольский принимал участие в создании крупнейшей гидротехнической системы сооружений в Египте — Асуанской плотины. Начало её строительства торжественно открывал президент страны, а в качестве гостей на церемонии присутствовали Никита Хрущёв, президенты Алжира и Ирака.

В 1958 году в Брюсселе Алексей Леонтьевич был удостоен главного приза на Всемирной выставке за макет гидроэлектростанции. Мариупольский также работал гидротехником в ООН, принимал участие в создании гидротехнических сооружений в Буркина-Фасо, Ираке, Сирии и странах СНГ. В 1986 году он вышел на пенсию. До самой смерти он вёл активный образ жизни: играл в шахматы и принимал участие в ветеранском движении столицы.