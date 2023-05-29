Москва, 29 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки на купянском и краснолиманском направлениях ликвидировали порядка 120 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц военной техники противника. Об этом 29 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — заявил он.

По данным Минобороны, на этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 65 военнослужащих, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

Конашенков также рассказал, что на краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия поразили вражеские позиции в районе Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР и возле Григоровки в ДНР. Там за сутки противник потерял до 55 военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Днём ранее, по информации Минобороны, на этих направлениях противник потерял порядка 95 военных и три единицы техники. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на купянском направлении из-за дождей затопило окопы ВСУ, которые находились в низине. Командование приказало украинским военнослужащим оставить часть позиций и переместиться на другие направления.