Москва, 29 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В фонде «Сколково» сообщили о хакерской атаке на его инфраструктуру. В результате ряд сервисов фонда в понедельник, 29 мая, стал недоступен.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Сколково»

Совершившим атаку злоумышленникам удалось получить частичный доступ к информационным системам. В пресс-службе фонда сообщили, что восстановительные работы уже ведутся.

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов», — процитировало её данные ТАСС.

В частности, недоступными для пользователей оказались публичные информационные ресурсы, такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы. По данным пресс-службы, на полное восстановление их работоспособности потребуется не более суток. В фонде уточнили, что взлому также подвергся файлообменник, а представившиеся «украинским киберфронтом» хакеры выложили в Сеть скриншоты внутренних информационных ресурсов и отдельные документы. В расследование случившегося включились правоохранительные органы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник брокера похитил базу «Сколково-недвижимость». В ней содержались сведения об объектах недвижимости, застройщиках и собственниках, накопленные за годы деятельности. По словам источника ИА Регнум, в ноябре 2021 года на работу в «Сколково-недвижимость» устроился 19-летний молодой человек. Четыре месяца он исправно ходил на работу, после чего уволился. Спустя пару месяцев бывший сотрудник вспомнил, что у него всё ещё есть доступ к хранилищу, и решил этим воспользоваться. Он скачал базу данных на жёсткий диск и быстро нашёл на неё покупателя — брокера из конкурирующей компании.