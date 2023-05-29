Симферополь, 29 мая, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Молодая девушка чуть не потеряла глаз в день своего рождения из-за штыря в торте, сообщил Telegram-канал SHOT.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Торты

«В Симферополе девушку ударили лицом в торт во время празднования ДР — внутри оказался штырь, который попал ей прямо в глаз», — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что в свой день рождения она собрала всех друзей, чтобы прям в полночь начать веселье. К празднику она подготовила двухэтажный торт. Девушка решила добавить празднику немного веселья и попросила друзей окунуть её в торт лицом.

Именинница почти сразу поняла, что произошло, и попросила вызвать ей скорую. Она также сразу промыла глаз. Девушка пролежала в больнице шесть дней. Врачи рассказали, что если бы именинница окунулась в торт на миллиметр ниже, то могла бы остаться без глаза.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года девятилетний мальчик из Ростова-на-Дону пострадал в день рождения на пейнтболе. Именинник получил тяжелую контузию глаза, сняв раньше времени специальную защитную маску. При этом участники игры перед выходом на «поле боя» прошли положенный инструктаж. Глаз мальчика врачам удалось спасти.