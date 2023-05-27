Москва, 29 мая, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в зоне проведения спецоперации поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 29 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащие во время боевой работы реактивной системы залпового огня «Ураган»

Он уточнил, что объект российские подразделения уничтожили около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ», ― заявил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая ВС России нанесли по Киеву, южной и западной частям Украины один из мощнейших комбинированных ударов, заявили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». По их словам, 15-я по счёту с начала мая воздушная атака по объектам ВСУ была нанесена в комбинированном виде. По данным информационного ресурса, с разных направлений запустили беспилотники и ракетоносцы ТУ-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет Х-101/555.

На всей территории Украины в ночь на 29 мая было объявлено предупреждение о воздушной угрозе с воздуха. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Российская армия на марьинском направлении применила самый мощный самоходный миномёт калибра 240 мм с использованием корректируемых снарядов 3Ф5 «Смельчак» с целью уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ. Командный пункт противник организовал в многоэтажном здании, поэтому было принято решение использовать соответствующее оружие.