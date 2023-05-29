Москва, 29 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили о перехвате за сутки трёх ракет Storm Shadow. Об этом на ежедневном брифинге 29 мая сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета Strom Shadow

Помимо этого, российские средства ПВО также перехватили 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 14 украинских беспилотников. Их удалось сбить в районах Верхнекаменки, Новодружеска и Пшеничного в Луганской Народной Республике, Ясного в Донецкой Народной Республике и Васильевки, Любимовки и Константиновки в Запорожской области.

Ранее Конашенков сообщил о перехвате средствами ПВО России более 20 американских и британских ракет. Кроме того, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников в районах Затишного, Кременной, Червонопоповки в ЛНР, Кременца и Ясного в ДНР, а также Пологов и Ремовки в Запорожской области.