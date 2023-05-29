Москва, 29 мая, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 военных, а также склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Николай Тришин/ТАСС Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика»

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.

Также Конашенков сообщил, что российские войска ударом высокоточного оружия уничтожили объекты на аэродромах ВСУ: поражены командные пункты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Ранее ИА Регнум сообщило, что Вооружённые силы России в зоне проведения спецоперации поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. Объект российские подразделения уничтожили около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.