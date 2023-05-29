Донецк, 29 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили до 145 украинских военных на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга 29 мая заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Николай Тришин/ТАСС Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

Потери ВСУ на этом направлении также составили две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

По сообщению Конашенкова, в районе населенного пункта Орловка (ДНР) российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в районе населенного пункта Максимильяновка ВС России уничтожили два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщало 29 мая ИА Регнум, российские военные в зоне проведения спецоперации поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ. По данным Минобороны, объект российские подразделения уничтожили около Авдеевки в ДНР.