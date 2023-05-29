Москва, 29 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Об этом 29 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах», — сказал он.

Военный подчеркнул, что все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 военных ВСУ. Также был уничтожен украинский склад боеприпасов в ДНР.

Военный добавил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили до 145 украинских военных на донецком направлении.