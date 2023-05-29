Херсон, 29 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Сегодня в Херсоне проживает не более 50 тысяч человек. Об этом 29 мая сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Евгений Биятов/РИА Новости Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра

Он напомнил, что с ноября 2022 года после эвакуации, которая началась за несколько недель до отвода российских войск с правобережья Днепра, население города сократилось более чем в шесть раз.

«В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч, часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч», ― написал Сальдо в Telegram-канале.

Он добавил, что большая часть из оставшихся получили российские паспорта. При этом, по словам Сальдо, те, кто ждал возвращения украинских военных в Херсон, теперь совсем по-другому смотрят на ситуацию и ждут возвращения российских сил.

Как сообщало ИА Регнум, командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин 9 ноября 2022 года выдвинул идею об организации обороны по рубежу реки Днепр, так как ситуация в Херсоне стала опасной для жизни мирного населения. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с этим и дал команду к отводу войск с правого берега Днепра.

Позднее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо признался, что такое решение он воспринял тяжело, хотя с военной точки зрения оно было правильным. По его словам, совместно с главой Крыма Сергеем Аксёновым они боролись за то, чтобы город не оставлять.

Сальдо рассказал, что киевские власти никак не заботятся о жителях, оставшихся в Херсоне после ухода российских военных. Гражданам не хватает ни продуктов питания, ни медикаментов. Люди вынуждены выживать как могут.

При этом он уверен, что возвращение Херсона обязательно произойдёт в 2023 году.