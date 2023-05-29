Москва, 29 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с компенсаций дольщикам по при банкротстве застройщика. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство жилого дома

В документе сообщается, что в случае банкротства застройщика не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные гражданами — участниками строительства за счёт имущества публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Уточняется, что закон освобождает такие доходы от НДФЛ в качестве меры по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Закон вступает в силу через месяц, в конце июня.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года Минстрой попросил Госдуму усовершенствовать закон об участии в долевом строительстве. Замглавы ведомства Никита Стасишин заявил, что поправки позволят гражданам четко понимать, знать свои права, сроки, объемы, компенсации за не введенное вовремя либо качественно недоделанное жильё.

Госдума приняла в январе в первом чтении законопроект об освобождении от обложения НДФЛ компенсации от регионов, полученной дольщиком при банкротстве застройщика.