Найроби, 29 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Дания и Нидерланды заявляют о своём желании быть первыми среди тех, кто будет обучать украинских пилотов летать на западных боевых самолётах, чтобы понравиться гегемону. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

«Что касается Дании и Нидерландов и их намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов на западных самолётах, ну, наверное, здесь, прежде всего, желание понравиться гегемону», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что эти страны занимаются активным продвижением политики Вашингтона в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что Вооруженные силы России обладают средствами ответа на возможность поставок Киеву западных военных самолётов. Также 28 мая глава МИД указал на то, что планы Запада передать Киеву истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией. Он подчеркнул, что в западных политологических кругах «уже идёт разговор о том, чтобы Россию деколонизировать» и под этим имеется в виду расчленение страны.

29 мая начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что при контрнаступлении ВСУ потребуется три-четыре эскадрильи истребителей F-16. Он добавил, что в каждой из них будет по 12–16 самолётов.