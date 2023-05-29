Москва, 29 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать ролик с изложением его позиции по поводу фразы об убийстве русских, сказанной в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой [в Киеве], считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление», — сказала дипломат в видеообращении, которое опубликовала 29 мая в своём Telegram-канале.

По мнению Захаровой, только сам Грэм может рассказать, были ли действительно им сказаны слова об убийстве русских или это была постановка киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск Грэма, в отношении которого ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за русофобские высказывания.

Сенатор 26 мая на встрече с президентом Украины назвал смерти россиян самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Киеву.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Грэма. Дипломат уточнила, что банки и компании из США в своё время активно сотрудничали с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма.