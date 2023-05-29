Москва, 29 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. США попытаются перестроить под себя европейскую систему безопасности и будут стремиться к разрушению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил Тимофей Бородачёв, программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

Osce.org Флаги ОБСЕ

Так он прокомментировал прогнозы министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто о том, что ОБСЕ может развалиться из-за того, что Москва и Минск не хотят одобрить председательство Эстонии в этой организации в 2024 году.

Как полагает Бородачёв, маловероятно, что ОБСЕ разрушится из-за вопроса о председательстве Эстонии.

«Я думаю, что это милая сельская попытка шантажа со стороны финского министра, — сказал эксперт. — Если Россия и Белоруссия не одобрят председательство Эстонии, то ОБСЕ из-за этого никто не распустит. Дипломаты найдут промежуточную форму».

При этом он не исключил того, что США, скорее всего, начнут подталкивать ОБСЕ к разрушению через какое-то время, так как попытаются перестроить под себя европейскую систему безопасности. Однако, как полагает Бородачёв, в любом случае это произойдёт не раньше, чем конфликт России и Запада вокруг Украины примет законченную форму.

«А пока идёт активное силовое взаимодействие с Западом, никто ОБСЕ распускать или переформатировать не будет. А вот когда закончим, тогда, наверное, да», — сказал эксперт.

При этом, как полагает Бородачёв, распад ОБСЕ не чреват серьёзными негативными последствиями, так как эта структура последние 20 лет всё равно была совершенно нефункциональна, поскольку страны Запада выступают там единым фронтом и блокируют мнение всех остальных. России же ОБСЕ не приносит никакой пользы.

«Но и исключить Россию из ОБСЕ невозможно юридически, — уточнил Бородачёв. — Сам смысл существования ОБСЕ состоит в том, что Россия состояла в этой организации. А Европе нужно сохранить ОБСЕ, так как без России эта структура станет чисто западной организацией плюс 5–7 маленьких стран постсоветского пространства».

В такой ситуации, по мнению эксперта, ОБСЕ не сможет претендовать на то, чтобы разговаривать о европейской безопасности вообще.

Что касается прогнозов финского МИД, то там полагают, что уже 2024 год может стать годом краха ОБСЕ из-за того, что ни Россия, ни Белоруссия не хотят одобрить председательство Эстонии в данном институте. В свою очередь, Эстония не намерена пренебречь своим председательством.

В России на будущее ОБСЕ тоже смотрят весьма пессимистично. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетовал на разрушение остатков потенциала ОБСЕ, которая изначально создавалась для выстраивания честного общеевропейского диалога.

Критикуют ОБСЕ и в Минске. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОСБЕ «занимается пустотой» и «троллит» его страну.