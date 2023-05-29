Киев, 29 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. В трёх районах Киева — Деснянском, Подольском и Оболонском — в середине дня 29 мая прогремели взрывы. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы», — написал он.

Кличко сообщил, что в Киеве сработало ПВО, на проезжую часть в Оболонском и Подольском районах упали обломки ракет, специальные службы тушат их и убирают с дороги. Он не уточнил, были ли это ракеты ПВО или нет.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в ночь на 29 мая в Киеве и ряде других областей Украины. Утром Кличко подтвердил эту информацию, сообщил о новых взрывах и призвал жителей не покидать укрытий. Очевидцы сообщили, что над аэропортом Жуляны поднялся дым.

По неофициальным данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российская армия нанесла удар по американской ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны. Предположительно, для удара по Киеву применили гиперзвуковые и баллистические ракеты. В Минобороны России пока не давали комментариев по этому поводу.