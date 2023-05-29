СМИ: на Украине с начала спецоперации погибли 16 американских ветеранов
WP: не менее 16 американских наёмников — ветеранов ВС США уже ликвидированы на Украине
Вашингтон, 29 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. С начала российской специальной военной операции на территории Украины погибли 16 ветеранов ВС США. Об этом 29 мая сообщила американская газета The Washington Post.
По информации издания, в общей сложности с момента начала конфликта на украинской территории о своём желании принять участие в конфликте на Украине заявили свыше 20 тыс. американских наёмников.
Их заработная плата, по данным газеты, составляет от 500 до 3500 долларов в месяц.
Как передавало ИА Регнум, ранее Washington Post сообщила, что тысячи наёмников из Соединённых Штатов могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. При этом, по информации издания, точное число этих американцев неизвестно.
Под Артёмовском 1 мая погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева. Мать погибшего наёмника заявила, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре.
Также 6 мая российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видеоролик военного ВСУ, снаряд артиллерии ВС России накрыл автомобиль, в котором ехали иностранные наёмники.