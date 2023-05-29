Вашингтон, 29 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. С начала российской специальной военной операции на территории Украины погибли 16 ветеранов ВС США. Об этом 29 мая сообщила американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

По информации издания, в общей сложности с момента начала конфликта на украинской территории о своём желании принять участие в конфликте на Украине заявили свыше 20 тыс. американских наёмников.

Их заработная плата, по данным газеты, составляет от 500 до 3500 долларов в месяц.

Как передавало ИА Регнум, ранее Washington Post сообщила, что тысячи наёмников из Соединённых Штатов могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. При этом, по информации издания, точное число этих американцев неизвестно.

Под Артёмовском 1 мая погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева. Мать погибшего наёмника заявила, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре.

Также 6 мая российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видеоролик военного ВСУ, снаряд артиллерии ВС России накрыл автомобиль, в котором ехали иностранные наёмники.