Москва, 29 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Объявление Москвой в розыск американского сенатора Линдси Грэма и острая критика Кремля его высказываний — это волна реакций, на которые и рассчитывало украинское правительство, публикуя видео со встречи сенатора США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Chip Somodevilla/POOL/EPA/ТАСС Линдси Грэм

Ранее сенатор США от штата Южная Каролина заявил на встрече с украинским президентом, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это самая удачная трата денег Вашингтоном. Запись с высказыванием Линдси Грэма появилась на интернет-ресурсах украинского лидера. МВД России объявило в розыск сенатора США Грэма, в отношении которого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за русофобские высказывания. Позже агентство Reuters, получившее полную видеозапись встречи, выразило предположение, что слова американского сенатора подверглись монтажу и обрывки цитат были взяты из разных тем обсуждения.

По словам политолога Войко, украинское правительство, публикуя на своих ресурсах видео с русофобским высказыванием Грэма, предприняло попытку взять власть над своими западными кураторами и придать им ещё более негативный образ. Кроме того, как отметила политолог, если видео действительно смонтировано, это намеренная провокация Киева, нацеленная на реакцию Москвы и эскалацию конфликта.

«Этот сюжет идёт как озвученное ранее. Но если ранее подобное позволяло себе только украинское руководство, например Буданов, то сейчас подаётся и как мнение американцев. Причём довольно высокопоставленных лиц США. Видео срежиссировано, чтобы повысить ставки и эскалацию, заставить Россию реагировать. Кроме того, это попытка управлять своими кураторами», — считает Войко.

Политолог отметила, что слова Линдси Грэма могут бросить тень на всю партию республиканцев, которая ранее в противовес демократам, наоборот, предлагала сократить военную помощь Киеву. Теперь же, по мнению политолога, инцидент может привести и к отставке уже не молодого сенатора, если он не упрекнёт Украину в фальсификации его слов.

«Вопрос — как это будет подано в Штатах. Если информация будет замалчиваться, то вопросов к сенатору будет много. Осадочек останется в любом случае, и тень ложится на его партию республиканцев. Этим видео Киев как бы подчёркивает, что не только демократы, но и республиканцы на стороне Украины», — комментирует политолог.

Также Евгения Войко обратила внимание на факт того, что действующее украинское руководство — это бывшие артисты и представители шоу-бизнеса. Поэтому, как отметила политолог, медиаконтент и информационные вбросы активно применяются украинскими властями в политике.

После публикации видео с русофобским высказыванием сенатора Грэма последовала острая критика в его адрес со стороны Кремля. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, что одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

МИД также в своём комментарии назвал данные Reuters о том, что слова Грэма якобы вырваны из контекста, нелепым и позорным оправданием. Ведомство указало, что отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова сенатора позором для США. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американцу вспомнить о печальной судьбе целого ряда политиков США, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди.