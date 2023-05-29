Найроби, 29 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если всё останется как есть с реализацией зерновой сделки, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует. Об этом он заявил 29 мая на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель Национальной ассамблеи Кении Мозес Ветангула

«Если по зерновой сделке всё останется как есть, а, судя по всему, так и будет, надо исходить из того, что она больше не функционирует», — сказал Лавров.

Он добавил, что на днях в порт Момбаса прибывает судно с 300 тысячами тонн российских удобрений, которые будут иметь огромное значение для сельского хозяйства африканской страны.

Как сообщало ИА Регнум, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновую сделку удалось продлить благодаря особым отношениям с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Турция придерживается сбалансированного подхода, который очень пригодился в ситуации с черноморской зерновой инициативой.

О том, что Россия согласилась продлить зерновую сделку, срок действия которой истекал 18 мая, ещё на 60 дней, Эрдоган сообщил в день проведения переговоров — 17 мая.

Глава МИД Сергей Лавров на следующий день после этого заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки при чётком понимании, что следующие два месяца будут решающими.