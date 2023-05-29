Найроби, 29 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. У Вооруженных сил России имеются средства ответа на возможность поставок Украине западных военных самолётов. Об этом 29 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Кению.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сергей Лавров

Как указал глава МИД, комментируя сообщения о готовности Нидерландов и Дании возглавить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, указанные страны хотят «понравиться гегемону», в связи с чем проводят линию Вашингтона в Европе.

«Что касается нашей реакции, я не сомневаюсь, что наши Вооружённые силы имеют возможности на это среагировать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Лавров заявил, что планы Запада передать Киеву истребители F-16 являются неприемлемой эскалацией. Он уточнил, что в западных политологических кругах «уже идёт разговор о том, чтобы Россию деколонизировать», под этим имеется в виду расчленение страны.

Министерство обороны Украины 26 мая сообщило, что Киевскому режиму потребуется почти 50 американских истребителей F-16 для возвращения контроля над утраченными территориями.

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте.